Parmesan, Rosmarin – plus Loch: Goldmedaillen-Knacker aus dem Erzgebirge für Olympische Winterspiele

Pfiffige Aktion zweier pfiffiger Männer: Wie kann man Olympische Winterspiele, Knackwürste und einen guten Zweck miteinander verbinden? Diese Geschichte aus Hohndorf gibt die Antwort.

Wer eine Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen holen will, muss entweder Weltbestleistungen im Biathlon, Eishockey oder Ski Alpin abliefern. Oder einfach in die kleine Fleischerei Auerswald in Hohndorf gehen. Denn dort gibt es auch olympische Medaillen.