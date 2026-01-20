MENÜ
  „Pflege geht nur von Mensch zu Mensch" – Azurit Seniorenzentrum in Thalheim verzeichnet viele Bewerber

Studentin Celine Queck (li.) im Gespräch mit Praxisanleiterin Carola Knappe.
Tracy Ludwig, Hausleiterin im Azurit Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim, freut sich, dass viele Bewerbungen aus der Region eingehen.
In den Tag der offenen Tür eingebunden war ein Neujahrskonzert mit Josiger Brass.
Stollberg
„Pflege geht nur von Mensch zu Mensch" – Azurit Seniorenzentrum in Thalheim verzeichnet viele Bewerber
Von Ralf Wendland
Berufe in der Pflegebranche haben eine große Bandbreite und reichen vom Helferabschluss über Pflegefachkräfte bis hin zum Studium. Ein Weg, den auch Celine Queck gewählt hat.

In Zeiten des digitalen Wandels gibt es Berufe, in denen der Mensch unersetzbar bleibt. „Pflege geht nur von Mensch zu Mensch. Das kann keine Maschine ersetzen“, sagt Carola Knappe, Praxisanleiterin im Azurit Seniorenzentrum Drei Tannen. In Thalheim zeigt sich in der Praxis, wie vielfältig die Wege in der Branche sind: Die Bandbreite reicht...
