  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge enthüllt – Millionen-Projekt mit Fragen verbunden

So soll das geplante Krematorium in Oelsnitz von der Straße her aussehen.
So soll das geplante Krematorium in Oelsnitz von der Straße her aussehen. Bild: Erz-Krem/Plan3
Der Marienberger Bestattungsunternehmer Michael Wenzel ist Geschäftsführer des Krematoriumbetreibers Erz-Krem.
Der Marienberger Bestattungsunternehmer Michael Wenzel ist Geschäftsführer des Krematoriumbetreibers Erz-Krem. Bild: Wenzel
An dieser Stelle soll das Krematorium gebaut werden. Im Hintergrund der Fußballplatz.
An dieser Stelle soll das Krematorium gebaut werden. Im Hintergrund der Fußballplatz. Bild: Alexander Wilhelm
Stollberg
Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge enthüllt – Millionen-Projekt mit Fragen verbunden
Redakteur
Von Michael Urbach
Im Erzgebirge entsteht ein neues Krematorium, das den wachsenden Bedarf an Feuerbestattungen decken soll. Die Anlage wird für die Region ausgelegt. Was es mit dem Millionenprojekt auf sich hat.

Chemnitz, Zwickau, Leipzig und Meißen gehören zu den Städten mit einem Krematorium. Im mittelsächsischen Penig wird eines gebaut. Nun soll auch in Oelsnitz im Erzgebirge eine Anlage für Feuerbestattungen entstehen. Diese Pläne bestätigte Michael Wenzel, Geschäftsführer der Firma Erz-Krem, in dieser Woche gegenüber der „Freien
