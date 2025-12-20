Pläne für neues Krematorium im Erzgebirge enthüllt – Millionen-Projekt mit Fragen verbunden

Stollberg
Im Erzgebirge entsteht ein neues Krematorium, das den wachsenden Bedarf an Feuerbestattungen decken soll. Die Anlage wird für die Region ausgelegt. Was es mit dem Millionenprojekt auf sich hat.
Chemnitz, Zwickau, Leipzig und Meißen gehören zu den Städten mit einem Krematorium. Im mittelsächsischen Penig wird eines gebaut. Nun soll auch in Oelsnitz im Erzgebirge eine Anlage für Feuerbestattungen entstehen. Diese Pläne bestätigte Michael Wenzel, Geschäftsführer der Firma Erz-Krem, in dieser Woche gegenüber der „Freien
