Polizei sucht Zeugen von Unfällen in Stollberg und Schwarzenberg

Bei einer Kollision in Stollberg wird auch das geschädigte Fahrzeug gesucht.

Stollberg/Schwarzenberg.

Am Samstag kam es 14 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Stollberg bei der Spielhalle zu einem Unfall, bei dem der Geschädigte, ein dunkelgrauer SUV mit Stollberger Kennzeichen, die Unfallstelle verließ. Der SUV müsste hinten links beschädigt sein. Die Verursacherin ist der Polizei bekannt. Der Geschädigte sowie Zeugen können sich beim Revier Stollberg unter 037296 900 oder revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de melden. In Schwarzenberg wurde am Dienstag zwischen 11 und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufhalle Hofgarten ein geparkter Mercedes Vito an der vorderen Stoßstange beschädigt. Vom Verursacherauto wurden Teile am Unfallort gefunden. Hinweise nimmt das Reviers Aue unter 03771 12100 entgegen. (mb)