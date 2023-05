Radfahrer in Oelsnitz tödlich verunglückt

Oelsnitz.

Zu einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer ist es am Donnerstag im erzgebirgischen Oelsnitz gekommen. Der 67-Jährige war mit seinem E-Bike auf der Bahnhofstraße in Richtung Neuwürschnitz unterwegs. Laut Polizei stürzte er beim Abbiegen nach rechts in die Glück-Auf-Straße. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Ob der Unfall in Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen des Verstorbenen stehen könnte, sei Gegenstand der weiteren Ursachenermittlung, so die Polizeisprecherin. (ike)