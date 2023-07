Radfahrer in Zwönitz und Hormersdorf bei Stürzen schwer verletzt

Zwönitz/Hormersdorf.

Zwei Radfahrer haben sich bei Unfällen am Mittwochnachmittag beziehungsweise -abend in Zwönitz beziehungsweise Hormersdorf schwer verletzt. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitgeteilt. Gegen 17.45 Uhr stürzte im Zwönitzer Ortsteil Hormersdorf auf dem Kirchsteig in Höhe des Friedhofs eine 62-Jährige, die mit einem Pedelec unterwegs gewesen ist. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden, heißt es von Seiten der Polizei. Ebenfalls schwer verletzt hat sich gegen 19 Uhr im Kreuzungsbereich Albin-Trommler-Straße/Werner-von-Siemens-Straße ein 15-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz. Sachschaden wurde bei dem Unfall keiner bekannt. (mb)