Rätsel um tote Füchse in Stollberg

Nachdem nahe Hoheneck tote Tiere entdeckt wurden, wird nach einer Erklärung gesucht. Was bekannt ist und was nicht.

Tote Füchse werfen derzeit in Stollberg Fragen auf. Zwei Tiere wurden um das Areal Hoheneck entdeckt, wie aus dem Rathaus zu erfahren war - eines im Juni, das andere im Juli. Offensichtlich waren sie schon länger tot.