Martin Kunz (li.) und Aleš Burianek haben in Zwönitz eine Praxisgemeinschaft eröffnet.
Martin Kunz (li.) und Aleš Burianek haben in Zwönitz eine Praxisgemeinschaft eröffnet. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Rückkehr ins Erzgebirge: Neuer Hausarzt eröffnet Praxis in Zwönitz
Von Thomas Mehlhorn
Zum Jahresanfang hat in Zwönitz eine neue Praxisgemeinschaft ihre Arbeit aufgenommen. Zwei junge Hausärzte wollen damit die medizinische Versorgung in der Region verbessern.

Die Zwönitzer können sich über einen neuen Hausarzt freuen. Mit Martin Kurz lässt sich ein weiterer Allgemeinmediziner in der Bergstadt nieder. Gemeinsam mit MU Dr. Aleš Burianek hat er zum Jahresanfang an der Bahnhofstraße 31 eine Praxisgemeinschaft eröffnet.
