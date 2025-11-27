Sachsenforst bietet in Stollberg Weihnachtsbäume zum selber schlagen

An diesem Sonnabend können Interessierte ihr Weihnachtsbäumchen selbst fällen. Mit dem Standort hat es etwas Spezielles auf sich.

Mit dem Advent beginnt für viele Menschen wieder die jährliche Suche nach einem Weihnachtsbaum. In Stollberg haben Interessierte bei einer Aktion des Staatsbetriebs Sachsenforst die Möglichkeit, ihren Baum selber zu schlagen.