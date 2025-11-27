Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Stollberg kann man seinen eigenen Baum schlagen.
In Stollberg kann man seinen eigenen Baum schlagen. Bild: Florian Schuh/dpa
Stollberg
Sachsenforst bietet in Stollberg Weihnachtsbäume zum selber schlagen
Redakteur
Von Michael Urbach
An diesem Sonnabend können Interessierte ihr Weihnachtsbäumchen selbst fällen. Mit dem Standort hat es etwas Spezielles auf sich.

Mit dem Advent beginnt für viele Menschen wieder die jährliche Suche nach einem Weihnachtsbaum. In Stollberg haben Interessierte bei einer Aktion des Staatsbetriebs Sachsenforst die Möglichkeit, ihren Baum selber zu schlagen.
