Sandkunst im Erzgebirge – Faszination für den Moment

Im Bürgergarten in Stollberg haben Besucher eine Mischung aus Sandkunst und Erzählung erlebt. Über 100 Gäste verfolgten das ganze.

Es ist eine faszinierende Kunst des Augenblicks, einzigartig und vergänglich: Kaum hat das Auge die filigranen Konturen eines Kunstwerkes erfasst, verwischt eine flüchtige Handbewegung der Künstlerin die Züge und lässt ein neues Bild entstehen. Und der Betrachter kann jede Handbewegung verfolgen und sieht, was aus Sandkörnern entsteht.