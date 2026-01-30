Schlägerei zwischen Frauen: Beziehungsstreit im Erzgebirge endet vor Gericht

Erhebliche Verletzungen fügte eine Frau – von Beruf Altenpflegerin – einer provozierenden Widersacherin mit Bierflasche und Fäusten zu. Sie wurde wegen Körperverletzung verurteilt. Was sind die beruflichen Folgen?

Lautes Geschrei zweier Frauen. Im April vergangenen Jahres. Vor einem Freizeittreff im Erzgebirge. Weit nach Mitternacht. Eine sitzt auf dem Brustkorb der anderen, schlägt zu. Wird gebissen, als sich die unter ihr liegende Frau wehrt. Die Überlegene hält die Frau unter ihr hart fest. Male an den Handgelenken zeugen später davon. Eine...