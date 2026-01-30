Schlägerei zwischen Frauen: Beziehungsstreit im Erzgebirge endet vor Gericht

Stollberg
Erhebliche Verletzungen fügte eine Frau – von Beruf Altenpflegerin – einer provozierenden Widersacherin mit Bierflasche und Fäusten zu. Sie wurde wegen Körperverletzung verurteilt. Was sind die beruflichen Folgen?
Lautes Geschrei zweier Frauen. Im April vergangenen Jahres. Vor einem Freizeittreff im Erzgebirge. Weit nach Mitternacht. Eine sitzt auf dem Brustkorb der anderen, schlägt zu. Wird gebissen, als sich die unter ihr liegende Frau wehrt. Die Überlegene hält die Frau unter ihr hart fest. Male an den Handgelenken zeugen später davon. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.