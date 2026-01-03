Schwerer Glätteunfall im Erzgebirge – Vier Schwerverletzte

Stollberg
Am Samstagnachmittag kollidierten auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz drei Pkw miteinander. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Ein dramatischer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr in Zwönitz ereignet. Auf der Staatsstraße 258 zwischen dem Abzweig Annaberger Straße und der Staatsstraße 257 kollidierten drei Pkw miteinander. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Stelle Schneeglätte durch Schneeverwehungen. In die Kollision waren ein Suzuki, ein...
