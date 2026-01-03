MENÜ
Die Insassen des Audi erlitten schwerste Verletzungen.
Die Insassen des Audi erlitten schwerste Verletzungen. Bild: André März
Ebenfalls in den Unfall involviert war ein VW, der im Straßengraben landete.
Ebenfalls in den Unfall involviert war ein VW, der im Straßengraben landete. Bild: André März
Die Fahrt des Suzuki endete auf einer Leitplanke.
Die Fahrt des Suzuki endete auf einer Leitplanke. Bild: André März
Stollberg
Schwerer Glätteunfall im Erzgebirge – Vier Schwerverletzte
Von André März
Am Samstagnachmittag kollidierten auf der Staatsstraße 258 in Zwönitz drei Pkw miteinander. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein dramatischer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr in Zwönitz ereignet. Auf der Staatsstraße 258 zwischen dem Abzweig Annaberger Straße und der Staatsstraße 257 kollidierten drei Pkw miteinander. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Stelle Schneeglätte durch Schneeverwehungen. In die Kollision waren ein Suzuki, ein...
