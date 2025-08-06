So groß wie 33 Fußballfelder: Gemeinde diskutiert über geplanten Mega-Solarpark an der A 72

Die Gesamtfläche entspricht der von Dutzenden Fußballfeldern: Im Erzgebirge planen Investoren die Errichtung eines Solarparks entlang der Autobahn. Der Gemeinderat Niederdorf hegt Bedenken.

Eine große Fläche entlang der A 72 in Niederdorf soll zum Solarpark werden. So sehen es Pläne von Investoren vor, über die jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde. Derzeit liegen laut Bürgermeister Stephan Weinrich (CDU) zwei Bauanträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor, wobei die größere dem Rat Bauchschmerzen bereitetet. Die...