Regionale Nachrichten und News
  • So groß wie 33 Fußballfelder: Gemeinde diskutiert über geplanten Mega-Solarpark an der A 72

An der A 72 bei Niederdorf - vor allem rechts der Autobahn - sollen Solarmodule aufgestellt werden.
An der A 72 bei Niederdorf - vor allem rechts der Autobahn - sollen Solarmodule aufgestellt werden. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
So groß wie 33 Fußballfelder: Gemeinde diskutiert über geplanten Mega-Solarpark an der A 72
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gesamtfläche entspricht der von Dutzenden Fußballfeldern: Im Erzgebirge planen Investoren die Errichtung eines Solarparks entlang der Autobahn. Der Gemeinderat Niederdorf hegt Bedenken.

Eine große Fläche entlang der A 72 in Niederdorf soll zum Solarpark werden. So sehen es Pläne von Investoren vor, über die jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde. Derzeit liegen laut Bürgermeister Stephan Weinrich (CDU) zwei Bauanträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor, wobei die größere dem Rat Bauchschmerzen bereitetet. Die...
