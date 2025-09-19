Sommerwetter im Erzgebirge: So sind die Prognosen

Am Wochenende wird es noch einmal warm in der Region. Schon der Donnerstagabend erlaubte schöne sommerliche Momente.

Der Sommer kehrt ins Erzgebirge zurück - zumindest vorübergehend. Das war bereits am Donnerstag spürbar. Wer länger draußen war, konnte etwa bei Beutha den Sonnenuntergang genießen. Ganz Sachsen befindet sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) unter dem Einfluss eines Hochs mit Schwerpunkt über Südosteuropa.