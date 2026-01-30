MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher

Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Stollberg
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Das Weihnachtsland Erzgebirge – am 2. Februar ist damit vorerst Schluss. Denn dann endet die Weihnachtszeit in der Region endgültig. Die Stadt Zwönitz macht daraus schon seit vielen Jahren ein großes Fest, das zahlreiche Menschen aus nah und fern anzieht. So auch dieses Jahr. Die „Freie Presse“ erklärt, was wann im Zentrum geplant ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
08.01.2026
2 min.
IHK Chemnitz bietet Gründertipps im Erzgebirge
Die IHK Chemnitz – Regionalkammer Erzgebirge kommt mit ihrem Gründungsformat „Startklar!“ nach Zwönitz.
In Zwönitz dreht sich am 14. Januar alles um Gründungsthemen. Einzelberatung, Workshops und ein Stammtisch bieten spannende Einblicke. Interessant für Gründer und erfahrene Unternehmer.
Holk Dohle
19:40 Uhr
4 min.
"Phänomenale Leistung": Handballer spielen um den EM-Titel
Juri Knorr findet zurück zu alter Stärke.
Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:19 Uhr
3 min.
Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Wird überraschend neuer Trainer von Eintracht Frankfurt: Albert Riera. (Archivbild)
Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.
21.01.2026
4 min.
„Das wird ein Highlight“: Neben bekannter Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge entsteht Hängebrücke
Diese Skizze zeigt, wie die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen könnte.
Die historische Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz wird nicht zum Radweg. Stattdessen soll nebenan ein Neubau entstehen. Ende Februar könnte das Projekt starten. Doch Eisenbahnfans sind davon nicht begeistert.
Irmela Hennig
Mehr Artikel