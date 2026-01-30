Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher

Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Das Weihnachtsland Erzgebirge – am 2. Februar ist damit vorerst Schluss. Denn dann endet die Weihnachtszeit in der Region endgültig. Die Stadt Zwönitz macht daraus schon seit vielen Jahren ein großes Fest, das zahlreiche Menschen aus nah und fern anzieht. So auch dieses Jahr. Die „Freie Presse“ erklärt, was wann im Zentrum geplant ist...