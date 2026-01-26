Stadt im Erzgebirge widmet weiteren Ort für Trauungen

Stollberg
Standesamtliche Trauungen gewinnen an Beliebtheit. Thalheim bietet jetzt den Buntsockenpark als neue Kulisse.
Für viele gilt die Hochzeit als schönster Tag im Leben. Wer sich in Thalheim das Ja-Wort geben möchte, hat jetzt eine zusätzliche Möglichkeit. Neben dem Ratssaal und der Neukirchner-Villa hat die Stadt eine weitere öffentliche Fläche offiziell als Ort für standesamtliche Trauungen gewidmet: den Buntsockenpark.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.