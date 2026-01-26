MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Buntsockenpark in Thalheim ist nun auch Trauort.
Der Buntsockenpark in Thalheim ist nun auch Trauort. Bild: Georg Dostmann
Der Buntsockenpark in Thalheim ist nun auch Trauort.
Der Buntsockenpark in Thalheim ist nun auch Trauort. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Stadt im Erzgebirge widmet weiteren Ort für Trauungen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Standesamtliche Trauungen gewinnen an Beliebtheit. Thalheim bietet jetzt den Buntsockenpark als neue Kulisse.

Für viele gilt die Hochzeit als schönster Tag im Leben. Wer sich in Thalheim das Ja-Wort geben möchte, hat jetzt eine zusätzliche Möglichkeit. Neben dem Ratssaal und der Neukirchner-Villa hat die Stadt eine weitere öffentliche Fläche offiziell als Ort für standesamtliche Trauungen gewidmet: den Buntsockenpark.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
22.12.2025
15 min.
Der Aufsichtsratsvorsitzende schwört die Auer Veilchen ein: „Zur Heimstärke der Wismut zurückfinden“
Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann nahm bei der Premiere des Drei-Tannen-Laufs die 10-Kilometer-Strecke ohne Training teil.
Nico Dittmann ist seit 2013 Bürgermeister von Thalheim. Der 40-Jährige ist Präsident des SV Tanne Thalheim und wurde im November erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Erzgebirge Aue gewählt. Mit „Freie Presse“ spricht er nicht nur über sportliche Herausforderungen, das Weihnachtsfest und was nötig ist, damit Aue nicht absteigt.
Sandra Häfner, Jürgen Werner
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
21.01.2026
6 min.
Frust im Erzgebirge: „Unding, dass wir eine kaputte Bundesstraße nicht in weniger als zehn Jahren sanieren können“
„Bei uns braucht man bald einen Traktor, um durchzukommen“: Thalheim und Bürgermeister Nico Dittmann ringen seit Jahren um eine Sanierung der B 180.
Thalheim kämpft seit Langem darum, dass sich an der maroden B 180 im Ort etwas tut. Bürgermeister Nico Dittmann spricht von Realitätsferne und plädiert für „gesunden Menschenverstand“. Eine Nachricht brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Was ist dran – und wie geht es weiter?
Michael Urbach
Mehr Artikel