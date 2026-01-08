„Startklar!“: IHK Chemnitz bietet Gründertipps im Erzgebirge

Stollberg
In Zwönitz dreht sich am 14. Januar alles um Gründungsthemen. Einzelberatung, Workshops und ein Stammtisch bieten spannende Einblicke. Interessant für Gründer und erfahrene Unternehmer.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz Regionalkammer Erzgebirge bringt ihr Gründungsformat „Startklar!“ am Mittwoch, 14. Januar, nach Zwönitz. Die Veranstaltungsreihe ist seit dem vergangenen Jahr im Erzgebirgskreis etabliert und bietet monatlich wechselnde Angebote. „Dazu gehören individuelle Beratung, Workshops und ein...
