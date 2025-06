Streit um Windräder im Erzgebirge: Erlaubt Bergstadt jetzt doch einen Windpark?

Zwönitz ringt mit der Windkraft. Der Stadtrat will mit einem Bebauungsplan Einfluss nehmen und akzeptiert einen Kompromiss. Der Blick zum Fichtelberg soll frei bleiben. Doch wie viele Windräder könnten tatsächlich am Autobahnzubringer stehen?

Werden in Zwönitz bald Windräder aufgestellt oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Dienstagabend der Zwönitzer Stadtrat. Zwar brachte die Abstimmung über den Bebauungsplan „Niederer Halsbach“ ein klares Ergebnis – ob und wie viele Windkraftanlagen künftig errichtet werden, konnte an diesem Abend jedoch niemand sagen.