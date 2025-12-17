MENÜ
  Thalheim erneuert Hilfe für Freibad im Nachbarort – und kritisiert Stollberger Vorstoß für neues Hallenbad

Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft.
Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft.
Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft.
Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Thalheim erneuert Hilfe für Freibad im Nachbarort – und kritisiert Stollberger Vorstoß für neues Hallenbad
Redakteur
Von Michael Urbach
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thalheim plant auch für 2026 einen Zuschuss für den Erhalt des Naturbades im benachbarten Gornsdorf. Derweil äußert der Bürgermeister zu Stollbergs Bad-Vorhaben eine klare Meinung.

Gornsdorf kann auch im kommenden Jahr mit Hilfe aus Thalheim für das Naturbad rechnen. Die Drei-Tannen-Stadt will dem Nachbarort, der sich finanziell in schwierigem Fahrwasser befindet, 10.000 Euro zum Erhalten und Betreiben des Freibades zuschießen. Einen entsprechenden Beschluss traf jetzt einhellig Thalheims Stadtrat.
