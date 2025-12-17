Thalheim erneuert Hilfe für Freibad im Nachbarort – und kritisiert Stollberger Vorstoß für neues Hallenbad

Stollberg
Thalheim plant auch für 2026 einen Zuschuss für den Erhalt des Naturbades im benachbarten Gornsdorf. Derweil äußert der Bürgermeister zu Stollbergs Bad-Vorhaben eine klare Meinung.
Gornsdorf kann auch im kommenden Jahr mit Hilfe aus Thalheim für das Naturbad rechnen. Die Drei-Tannen-Stadt will dem Nachbarort, der sich finanziell in schwierigem Fahrwasser befindet, 10.000 Euro zum Erhalten und Betreiben des Freibades zuschießen. Einen entsprechenden Beschluss traf jetzt einhellig Thalheims Stadtrat.
