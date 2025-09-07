Theaterzauber und ein Pfad - Kita feiert Geburtstag

Stollberg
Die Kita „Sonnenkäfer“ in Stollberg feiert 30 Jahre mit einem Theaterstück. Ein neuer Barfußpfad wird bald eröffnet.
In der Lebenshilfe-Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ in Stollberg ist am Samstag gefeiert worden - die Einrichtung ist seit 30 Jahren heilpädagogische Kindertagesstätte. Und zum Geburtstag gab’s Geschenke. Eins davon war die Aufführung des Theaterstücks „Wie der Marienkäfer zu seinen Punkten kam“. Im Rahmen eines geförderten...
