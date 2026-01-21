Tischtennis im Erzgebirge: Gornsdorf zeichnet Ehrenbürger aus

Es ist eine Anerkennung für Jahrzehnte des Engagements im Tischtennisverein: Gornsdorf hat Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel zu Ehrenbürgern ernannt.

Der Ort Gornsdorf hat seit Dienstagabend zwei neue Ehrenbürger. Die Gornsdorfer Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel, welche sich seit Jahrzehnten im Tischtennisverein TSV Elektronik Gornsdorf engagieren, wurden nach einer Abstimmung im Gemeinderat am Dienstagabend von Bürgermeister Michael Tägl ausgezeichnet. Den Vorschlag zu den...