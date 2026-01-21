MENÜ
Bürgermeister Michael Tägl (v.l.) mit Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel.
Bürgermeister Michael Tägl (v.l.) mit Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel.
Stollberg
Tischtennis im Erzgebirge: Gornsdorf zeichnet Ehrenbürger aus
Von André März
Es ist eine Anerkennung für Jahrzehnte des Engagements im Tischtennisverein: Gornsdorf hat Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel zu Ehrenbürgern ernannt.

Der Ort Gornsdorf hat seit Dienstagabend zwei neue Ehrenbürger. Die Gornsdorfer Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel, welche sich seit Jahrzehnten im Tischtennisverein TSV Elektronik Gornsdorf engagieren, wurden nach einer Abstimmung im Gemeinderat am Dienstagabend von Bürgermeister Michael Tägl ausgezeichnet. Den Vorschlag zu den...
