Tischtennis im Erzgebirge: Gornsdorf zeichnet Ehrenbürger aus

Stollberg
Es ist eine Anerkennung für Jahrzehnte des Engagements im Tischtennisverein: Gornsdorf hat Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel zu Ehrenbürgern ernannt.
Der Ort Gornsdorf hat seit Dienstagabend zwei neue Ehrenbürger. Die Gornsdorfer Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel, welche sich seit Jahrzehnten im Tischtennisverein TSV Elektronik Gornsdorf engagieren, wurden nach einer Abstimmung im Gemeinderat am Dienstagabend von Bürgermeister Michael Tägl ausgezeichnet. Den Vorschlag zu den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.