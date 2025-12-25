MENÜ
Aus den Fenster im ersten Obergeschoss steigt Rauch auf.
Aus den Fenster im ersten Obergeschoss steigt Rauch auf. Bild: André März
Feuerwehren beim Löscheinsatz Heiligabend in Thalheim.
Feuerwehren beim Löscheinsatz Heiligabend in Thalheim. Bild: André März
Bild: André März
Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutzgerät bringen den Brand unter Kontrolle.
Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutzgerät bringen den Brand unter Kontrolle. Bild: André März
Stollberg
Tödlicher Wohnhausbrand Heiligabend im Erzgebirge
Von André März
Das Feuer war am späten Abend im ersten Obergeschoss des Wohnhauses an der Stadtbadstraße in Thalheim ausgebrochen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Stadtbadstraße, unweit der Thalheimer Feuerwache, ist Heiligabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge wurden Nachbarn kurz nach 21 Uhr auf das Feuer im ersten Obergeschoss aufmerksam. Sie setzten umgehend den Notruf ab und versuchten noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu...
