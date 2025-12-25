Tödlicher Wohnhausbrand Heiligabend im Erzgebirge

Das Feuer war am späten Abend im ersten Obergeschoss des Wohnhauses an der Stadtbadstraße in Thalheim ausgebrochen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Stadtbadstraße, unweit der Thalheimer Feuerwache, ist Heiligabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge wurden Nachbarn kurz nach 21 Uhr auf das Feuer im ersten Obergeschoss aufmerksam. Sie setzten umgehend den Notruf ab und versuchten noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu...