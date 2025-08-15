Unbekannte stehlen Kompressor von Betriebsgelände in Stollberg

Diverse Arbeitsgeräte sind von einem Gelände an der Hohensteiner Straße weggekommen.

Stollberg.

Bislang unbekannte Täter haben in Stollberg von einem Firmengelände diverse Arbeitsgeräte gestohlen, die teilweise sehr hochwertig sind. Laut einem Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Betriebsgelände an der Hohensteiner Straße. Die Täter stahlen einen fahrbaren Kompressor. Zudem wurde ein Anhänger aufgebrochen und daraus ein Handrührgerät gestohlen. Der Sachschaden wurde von den herbeigerufenen Beamten auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Stehlschaden beträgt schätzungsweise 22.500 Euro. Die Tat soll sich den Angaben der bestohlenen Arbeiter zufolge zwischen Mittwochnachmittag, 13 Uhr und Donnerstagfrüh, 6 Uhr, ereignet haben. Die Polizei ermittelt. (kru)