Unfall im Erzgebirge: 69-Jähriger verliert Kontrolle auf B 95

Ein Autofahrer geriet in Burkhardtsdorf ins Schleudern und verursachte einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Welche Umstände führten dazu?

Die Polizei hat am Montag einen Unfall auf der Bundesstraße 95 in Burkhardtsdorf gemeldet. Ein 69-jähriger VW-Fahrer war gegen 11 Uhr aus Chemnitz kommend auf der B 95 unterwegs. An der Einmündung Am Auenberg verlor er offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, schilderte ein Polizeisprecher den Unfallhergang....