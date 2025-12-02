Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Unfall im Erzgebirge: 69-Jähriger verliert Kontrolle auf B 95
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Autofahrer geriet in Burkhardtsdorf ins Schleudern und verursachte einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Welche Umstände führten dazu?

Die Polizei hat am Montag einen Unfall auf der Bundesstraße 95 in Burkhardtsdorf gemeldet. Ein 69-jähriger VW-Fahrer war gegen 11 Uhr aus Chemnitz kommend auf der B 95 unterwegs. An der Einmündung Am Auenberg verlor er offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, schilderte ein Polizeisprecher den Unfallhergang....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
27.11.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Opel und Skoda kollidieren
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet.
Ein Verkehrsunfall in Schlettau führte zu erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Was genau passierte.
Holk Dohle
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
15:18 Uhr
1 min.
Opel-Fahrer kommt bei Frankenberg von Fahrbahn ab und „fällt“ Telefonmast
Auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha hat es einen Unfall gegeben.
Ein Senior verlor auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha die Kontrolle über seinen Opel. Die Folgen sind nicht unerheblich.
Holk Dohle
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
Mehr Artikel