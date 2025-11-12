Unglaublicher Pilzfund im Erzgebirge: Großer Steinpilz Anfang November entdeckt

Mit einem solchen Fund hatte das Ehepaar Loth nicht gerechnet. Ein makelloser 900-Gramm-Steinpilz ist für Anfang November eine echte Seltenheit.

Waren es die milden Temperaturen der vergangenen Tage? Anfang November einen Steinpilz zu finden, ist schon ungewöhnlich. Das erklärt Uta Loth aus Thalheim. Gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen war sie in ihrem „Pilzrevier“ unterwegs. „Es war eine geplante Tour, weil das Wetter zuletzt gut war und wir wissen, dass um diese Jahreszeit noch...