MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Bild: Ralf Wendland
Die Brüder Ben (li.) und Luk Roßner aus Stollberg haben sich ihre Crêpes schmecken lassen.
Die Brüder Ben (li.) und Luk Roßner aus Stollberg haben sich ihre Crêpes schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen.
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet.
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet. Bild: Ralf Wendland
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Bild: Ralf Wendland
Die Brüder Ben (li.) und Luk Roßner aus Stollberg haben sich ihre Crêpes schmecken lassen.
Die Brüder Ben (li.) und Luk Roßner aus Stollberg haben sich ihre Crêpes schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen.
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet.
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Vegan oder nicht? Da streiten sich die erzgebirgischen Gaumen
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Winterdorf in Stollberg hat auf dem Markt die Tore geöffnet, lockt Besucher mit Winzerglühwein, süßen und herzhaften Leckereien und lädt zum Verweilen ein.

Fleisch und Wurst, vegetarisch oder vegan – bei der Ernährung streiten sich die erzgebirgischen Gaumen. Beim Winterdorf in Stollberg, das am Freitag auf dem Markt eröffnet hat, sorgt André Lipinski mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Der 45-jährige aus Stollberg, der ein Reisegewerbe betreibt und sonst bei großen Festivals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
4 min.
Das ist am Wochenende in und rund um Stollberg los: Knutfeste, Winterdorf und Christbaum-Weitwurf
Seit einigen Jahren breitet sich der aus Skandinavien stammende Brauch des Knutfestes auch hierzulande aus.
Ob ein märchenhafter Theaternachmittag, ein stimmungsvoller Lampionumzug oder noch einmal Wintermarkt-Atmosphäre: Von Freitag bis Sonntag wird in und um Stollberg einiges geboten.
Katrin Hofmann
16:15 Uhr
3 min.
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.
Andreas Bauer
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
16:07 Uhr
1 min.
Wasserrohrbruch Chemnitz: Störung hält länger an
In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)
Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis zum Abend andauern.
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
26.11.2025
4 min.
Eine Essens-Reise über den Freiberger Christmarkt: Finnischer Lachs, Churros und Zwiebelringe
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt.
Der Freiberger Christmarkt überrascht mit kulinarischer Vielfalt. Ob herzhaft, süß oder klassisch – über 50 Hütten bieten für jeden Appetit und Gaumen etwas an. - Hier sind Tipps der „Freien Presse“:
Mathias Herrmann
Mehr Artikel