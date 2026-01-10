Vegan oder nicht? Da streiten sich die erzgebirgischen Gaumen

Das Winterdorf in Stollberg hat auf dem Markt die Tore geöffnet, lockt Besucher mit Winzerglühwein, süßen und herzhaften Leckereien und lädt zum Verweilen ein.

Fleisch und Wurst, vegetarisch oder vegan – bei der Ernährung streiten sich die erzgebirgischen Gaumen. Beim Winterdorf in Stollberg, das am Freitag auf dem Markt eröffnet hat, sorgt André Lipinski mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Der 45-jährige aus Stollberg, der ein Reisegewerbe betreibt und sonst bei großen Festivals...