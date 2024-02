Ventilatoren, Klappen, Sensoren: Firma aus dem Erzgebirge hilft Menschenleben zu retten

Sie sorgen für professionellen Brandschutz in großen Gebäuden: Die Experten der ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik GmbH aus Jahnsdorf. Derzeit machen sie ein Berliner Millionenprojekt sicher.

Die zwei dicken Wohntürme sind beide in etwa so hoch wie beispielsweise das Congresshotel in Chemnitz, knapp 100 Meter ragen sie gen Himmel: Ein riesiges Gebäudeensemble, das derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Ost in Berlin-Friedrichshain gebaut wird, in direkter Nachbarschaft zur Mercedes-Benz-Arena. Ein Millionenprojekt in...