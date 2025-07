Verfolgungsjagd im Erzgebirge endet mit Unfall in Wohngebiet

In Stollberg ist am späten Samstagabend ein VW von der Straße abgekommen. Der Fahrer flieht und widersetzt sich der Polizei.

Mit mehreren Anzeigen sieht sich ein 49-Jähriger konfrontiert, der am späten Samstagabend in Stollberg einen Unfall gebaut hat. Er war in einer Linkskurve nach rechts von der Alfred-Kempe-Straße abgekommen und circa 50 Meter durch einen Vorgarten gefahren. Dabei kollidierte der Wagen unter anderem mit einem Baumstumpf, einem Straßenschild und...