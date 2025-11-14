Volle Platte: Ort im Erzgebirge zeigt seine kreative Seite

Mit über 150 Gemälden feiert der Heimatverein Auerbach sein 30-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto: „Verzaubernde Kunstwelten“ hat er Bilder von früher und heute zusammengetragen.

Dass man in Auerbach handwerklich sehr geschickt ist und war, sieht man an vielen Ecken des Dorfes. Angefangen von der Strumpfindustrie, die über Jahrzehnte das Dorf prägte, über die Herstellung der markanten Auerbacher Fensterbretteln, die jedes Jahr in der Adventszeit in den Fenstern leuchten, bis hin zur Blütenkunst, die Auerbach weit über...