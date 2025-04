Vollsperrung auf der A 72 bei Stollberg: Polizei nennt Details zum Unfall

Ein Seat ist am Freitag von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Stollberg.

Nach dem Unfall auf der A72 auf Höhe Beuthenbach in Fahrtrichtung Hof am Freitag gibt es neue Informationen. Gegen 18.30 Uhr war ein Seat von der Fahrbahn abgekommen. Zudem waren weitere Autos verunfallt, so lauteten die ersten Informationen der Polizei Chemnitz. Als Ursache des Unfalls nannte ein Polizeisprecher ein missglücktes Überholmanöver. So wollte ein Pkw-Fahrer überholen, doch offenbar übersah er dabei ein anderes Fahrzeug auf der linken Spur. Infolge der Kollision kam der Seat von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei gab es zwei Leichtverletzte.

Die Feuerwehren Stollberg und Neuwürschnitz sicherten die Unfallstelle, leuchteten sie aus und stellten den Brandschutz sicher. Neben den Feuerwehren waren auch der Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei im Einsatz. Der beschädigte Seat musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war gegen 20.30 Uhr beräumt und wieder frei. (nikm/tjm)