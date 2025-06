Vom „Traumschiff“-Deck zum Schaufenster: Wie eine 40-Jährige das Erzgebirge als ihren Hafen entdeckt hat

Juliane Rosenberg hat beruflich die halbe Welt bereist. Nun ist sie Geschäftsfrau in Stollberg, und das gleich doppelt. Was sie rund um den Globus erlebte - und warum sie ausgerechnet am Freitag, dem 13. , ihr Geschäft eröffnete.

Wenn Juliane Rosenberg nach draußen schaute, sah sie Ozeane, Flüsse, Dschungel, andere Kulturen. Über 70 Länder hat die 40-Jährige bereist, viele davon beruflich per Schiff. Darunter mit der MS Deutschland, die als „Traumschiff" Berühmtheit erlangte, oder der kleineren MS Hamburg schipperte sie zu vier Kontinenten. „Auf dem Amazonas...