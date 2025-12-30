MENÜ
  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Von Lugau bis Lappland: Familie aus dem Erzgebirge tourt 16.000 Kilometer mit Wohnanhänger durch Europa

Mit ihrem Wohnanhänger „Uschi“ tourten Melanie (v. l.), Rico und Rosalie Förster – inklusive Hund Pongo – durch Europa.
Mit ihrem Wohnanhänger „Uschi“ tourten Melanie (v. l.), Rico und Rosalie Förster – inklusive Hund Pongo – durch Europa. Bild: Niko Mutschmann
Auf einem Bergbauernhof in Norwegen durfte auch Rosalie einmal Ziegenkäse herstellen.
Auf einem Bergbauernhof in Norwegen durfte auch Rosalie einmal Ziegenkäse herstellen. Bild: Melanie Förster
In Finnland genoss die Familie die Natur, sah unter anderem Rentiere.
In Finnland genoss die Familie die Natur, sah unter anderem Rentiere. Bild: Roland Motz/Archiv
Von Lugau bis Lappland: Familie aus dem Erzgebirge tourt 16.000 Kilometer mit Wohnanhänger durch Europa
Von Katrin Hofmann
Sieben Monate tourte eine junge Familie aus Lugau mit ihrem Kind durch Europa: bis nach Lappland, über die baltischen Staaten, nach Italien, Frankreich und zurück. Wie organisiert man eine solche Reise, und was haben sie erlebt?

Familie Förster aus Lugau blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Sie reiste sieben Monate durch zwölf Länder und fuhr dabei rund 16.000 Kilometer. „Es war ein bisschen wie ein Kulturschock, als wir zurück waren und plötzlich wieder unseren ganzen Kram hatten“, sagt Melanie Förster. Erst da wurde der Familie bewusst, wie vieles...
Mehr Artikel