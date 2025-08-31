Was Erzgebirger verdienen und welcher Wert besonders auffällt

Die Gehälter im Erzgebirgskreis steigen. Trotzdem verdienen die Menschen hier im Mittel bundesweit am wenigsten. Wer verdient am besten? Welche Berufe sind attraktiver geworden?

Im Altenpflegeheim Bethlehemstift in Zwönitz ist um 14 Uhr Schichtwechsel. Jetzt, ungefähr eine Stunde davor, haben Cindy Voll, Marcel Schlesinger und Andrea Süß sich Zeit genommen. Sie sitzen beisammen. Cindy Voll ist die Leiterin des Hauses, Marcel Schlesinger und Andrea Süß arbeiten als Pflegefachkräfte.