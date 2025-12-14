Was kostet die Gans? So teuer ist der Festtagsbraten im Erzgebirge

Stollberg
Bald liegen wieder hunderte Gänse im Erzgebirge als Festtagsbraten auf dem Tisch. Doch was kostet das dieses Jahr? Und gibt es noch welche? „Freie Presse“ hat nachgefragt.
Die Vogelgrippe haben sie überlebt, Weihnachten nicht: Bald liegen wieder hunderte Gänse als Festtagsbraten auf den Tafeln der Erzgebirger. Oder, wie Katrin Seyffert es ausdrückt: „Bald schnattert hier nichts mehr.“
