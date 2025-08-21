Wie viele machen mit? – Erzgebirger veranstalten „Schnitz- und Klöppel-Challenge“ in Chemnitz

Wie viele Schnitzer und Klöppler finden sich am Samstag vor dem „Nischel“ in Chemnitz ein? Erzgebirgische Klöppler und Schnitzer veranstalten eine Challenge.

Am Samstag bekommen die Kommunen der Kulturhauptstadtregion Chemnitz 2025 die Möglichkeit, sich im Tietz in Chemnitz zu präsentieren. Wie der Verein Tor zum Erzgebirge angekündigt hat, hat die Große Kreisstadt Stollberg dafür ein Mitmachprogramm zusammengestellt. Ab 14 Uhr wird Besuchern des Tietz Schnitz- und Klöppelkunst gezeigt. Wer... Am Samstag bekommen die Kommunen der Kulturhauptstadtregion Chemnitz 2025 die Möglichkeit, sich im Tietz in Chemnitz zu präsentieren. Wie der Verein Tor zum Erzgebirge angekündigt hat, hat die Große Kreisstadt Stollberg dafür ein Mitmachprogramm zusammengestellt. Ab 14 Uhr wird Besuchern des Tietz Schnitz- und Klöppelkunst gezeigt. Wer...