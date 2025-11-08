Zusammenstoß beim Überholen: Zwei Verletzte bei Unfall im Erzgebirge

Zu einem Unfall ist es am Freitagmittag auf der Straße zwischen Jahnsdorf und Pfaffenhain gekommen.

Zu einem Zusammenstoß beim Überholgen ist es am Freitag gegen 12.15 Uhr in Jahnsdorf gekommen. Dort überholte eine 56-jährige VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 258 etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Pfaffenhain einen vor ihr fahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Pkw Audi (Fahrerin: 66). Die...