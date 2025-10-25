Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Zwischen Leidenschaft und Gefahr: Die Erinnerungen eines ostdeutschen Antiquars aus Thalheim

Der Thalheimer Antiquar Wolfgang Neubert in seinem Reich. Er hat einen aufwendig gebundenen, 142-seitigen, vom Leipziger Künstler Egbert Herfurth illustrierten Band herausgebracht.
Der Thalheimer Antiquar Wolfgang Neubert in seinem Reich. Er hat einen aufwendig gebundenen, 142-seitigen, vom Leipziger Künstler Egbert Herfurth illustrierten Band herausgebracht. Bild: Michael Kunze
Der Thalheimer Antiquar Wolfgang Neubert in seinem Reich. Er hat einen aufwendig gebundenen, 142-seitigen, vom Leipziger Künstler Egbert Herfurth illustrierten Band herausgebracht.
Der Thalheimer Antiquar Wolfgang Neubert in seinem Reich. Er hat einen aufwendig gebundenen, 142-seitigen, vom Leipziger Künstler Egbert Herfurth illustrierten Band herausgebracht. Bild: Michael Kunze
Stollberg
Zwischen Leidenschaft und Gefahr: Die Erinnerungen eines ostdeutschen Antiquars aus Thalheim
Von Michael Kunze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Begonnen hat Wolfgang Neubert als Sammler erlesener Literatur, was ihn mit der DDR-Staatsmacht in Konflikt brachte. 1994 eröffnete er einen Versandhandel – über beides hat er ein Buch geschrieben.

Der Thalheimer Wolfgang Neubert hat seine Erinnerungen eines Antiquars und Sammlers unter dem Titel „50 Jahre unterwegs mit Büchern“ herausgebracht. Der Band sucht in Ostdeutschland seinesgleichen. Das gilt nicht nur, da unter der rar gewordenen Schar der Antiquare sich kaum wer einem so anspruchsvollen, kostspieligen Vorhaben stellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
3 min.
Lost Place im Erzgebirge: Altes Erzgebirgsbad wird zum Festivalgelände
Jasmin Schauer, Projektleitung fürs Programm „enter“ - Junge Kulturregion Chemnitz im Erzgebirgsbad, wo das sogenannte Thermal-Festival steigt.
Zu einem Projekt der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, das dieser Tage steigt, gehört ein Festival in Thalheim. Im stillgelegten Erzgebirgsbad erblüht dafür Kreativität.
Ramona Schwabe
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
14.07.2025
2 min.
Spiegel-Bestseller-Autor Titus Müller eröffnet in Stadt im Erzgebirge besonderes Angebot für Bücherfans
Pastor Christoph Till bei der Eröffnung des Bücherangebotes an der Kantstraße in Thalheim.
Titus Müller, Verfasser der preisgekrönten Geschichte „Die Siedler von Vulgata“, die unter anderem als Perry-Rhodan-Heftroman erschien, hat in Thalheim eine Bücher-Telefonzelle eingeweiht.
Christine Bergmann
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel