Zwischen Leidenschaft und Gefahr: Die Erinnerungen eines ostdeutschen Antiquars aus Thalheim

Begonnen hat Wolfgang Neubert als Sammler erlesener Literatur, was ihn mit der DDR-Staatsmacht in Konflikt brachte. 1994 eröffnete er einen Versandhandel – über beides hat er ein Buch geschrieben.

Der Thalheimer Wolfgang Neubert hat seine Erinnerungen eines Antiquars und Sammlers unter dem Titel „50 Jahre unterwegs mit Büchern“ herausgebracht. Der Band sucht in Ostdeutschland seinesgleichen. Das gilt nicht nur, da unter der rar gewordenen Schar der Antiquare sich kaum wer einem so anspruchsvollen, kostspieligen Vorhaben stellen... Der Thalheimer Wolfgang Neubert hat seine Erinnerungen eines Antiquars und Sammlers unter dem Titel „50 Jahre unterwegs mit Büchern“ herausgebracht. Der Band sucht in Ostdeutschland seinesgleichen. Das gilt nicht nur, da unter der rar gewordenen Schar der Antiquare sich kaum wer einem so anspruchsvollen, kostspieligen Vorhaben stellen...