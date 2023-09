Zwönitz: Kupferfallrohre und Blenden von Einfamlienhäusern gestohlen

Die Polizei sucht Diebe, die in der Nacht zum Sonntag auf zwei Privatgrundstücke eingedrungen waren.

Zwönitz.

Unbekannte haben am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht von zwei Privatgrundstücken in Zwönitz Kupferfallrohre von Einfamilienhäusern demontiert und entwendet. In der Rudolf-Breitscheid-Straße verschwanden die Täter mit rund zwei Metern Fallrohr sowie zwei Blenden aus Kupfer. In der Schillerstraße wurden etwa vier Meter Kupferfallrohr gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bilanziert wurde ein Gesamtstehlschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner, die in dieser Zeit Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 037296 900 im Polizeirevier Stollberg zu melden. (mb)