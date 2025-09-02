Zwönitz: Straßensperrung nach Schaden an einer Stromleitung

Während für Pkw-Fahrer die Umleitungsstrecke relativ kurz ist, müssen Lkw-Fahrer einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen.

Eine Vollsperrung sorgt seit Wochenbeginn in Zwönitz für Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist die Niederzwönitzer Straße. Wegen einer Havarie ist diese seit Montag für den Verkehr voll gesperrt. Am Sonntagabend war es aus ungeklärter Ursache zu einem Schaden an einer Stromleitung gekommen. Um diesen beheben zu können, erfolgte die Sperrung....