Update: Wann kommt der nächste Erzgebirgskrimi? (Stand 21. Dezember 2025)

Update: Wann kommt der nächste Erzgebirgskrimi? (Stand: 21. Dezember 2025)

Die 14. Folge trägt den Titel "Mordholz" und wird am 24. Januar 2026 ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bereits ab dem 23. Dezember 2025 (10 Uhr) ist sie in der Mediathek zu sehen. Weiterlesen...

Dreharbeiten für die 15. Folge ("Tod in der Walpurgisnacht") fanden ebenso wie für die 14. Folge im Frühjahr 2025 in Annaberg-Buchholz statt. Die 16. Folge ("Stille Mitte") wurde im Herbst 2025 rund um Aue-Bad Schlema abgedreht. Auch Folge 15 und 16 sollen in 2026 ausgestrahlt werden.

Der Dreh der 17. und 18. Folge soll parallel im Sommer 2026 in und um Stollberg stattfinden. Dreharbeiten für die 19. Folge sind für Herbst 2026 angesetzt.