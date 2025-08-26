Update: Wann kommt der nächste Erzgebirgskrimi? (Stand Ende August 2025)

Die 13. Folge trägt den Titel "Über die Grenze". Dreharbeiten dazu sind im April und Mai 2024 in Altenberg und Umgebung erfolgt. Termin für die Erstausstrahlung ist am 30. August. Weiterlesen...

Dreharbeiten für die 14. und 15. Folge liefen von Ende April bis Ende Juni in Annaberg-Buchholz. Zunächst wurde die 15. Folge namens "Tod in der Walpurgisnacht" abgedreht. Teil 14 mit dem Arbeitstitel "Mordholz" folgte danach.

Die Dreharbeiten für die 16. Folge sollen im Herbst 2025 beginnen. Der Arbeitstitel der Folge lautet "Stille Mitte".