Aber bitte ohne Butter: Warum Doreen Seidel veganen Stollen bäckt

Stollen ohne Butter? Für manche Traditionalisten ist das undenkbar. Für Doreen Seidel ist es nicht nur ein Trend, es ist ein Stück Familiengeschichte.

Es ist dieser besondere Duft, der in der Luft liegt, wenn sich das Jahr dem Ende entgegenneigt. Mandeln, Rosinen und Puderzucker, die wohlige Wärme des Backofens, der Geruch von Räucherkerzchen. Sofort tauchen Bilder vor dem inneren Auge auf: eine Kaffeetafel, die Pyramide dreht sich, der Stollen ist bereit für den Anschnitt. Und das pünktlich...