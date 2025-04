Bürgermeisterwahl: Erster AfD-Bürgermeister im Erzgebirge?

In Grünhainichen, Borstendorf und Waldkirchen wählen am heutigen Sonntag 2619 Frauen und Männer ihren Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung ist bislang recht verhalten.

In Grünhainichen wird an diesem Sonntag der Bürgermeister gewählt. Bislang gab es in den drei Wahlbüros in den Ortsteilen Grünhainichen, Borstendorf und Waldkirchen keine Vorkommnisse. So lautet die Einschätzung von Hauptamtsleiter Klemens Helwig auf Anfrage der „Freien Presse“. Er rechne spätestens 20 Uhr mit einem Ergebnis. Die...