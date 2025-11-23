Diese weltweit vermutlich älteste Innung ihrer Art feiert im Erzgebirge 180. Geburtstag

Die Rassegeflügelschau in Drebach stand diesmal unter einem besonderen Stern, begeht die Buchholzer Taubeninnung doch ein großes Jubiläum. Trotzdem gab es im Vorfeld einige Sorgen.

Bangen Blickes haben Ingo Stöckel und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Nachrichten und E-Mails geschaut. „Am Himmel ist viel los zur Zeit“, sagt der Vorsitzende des Drebacher Geflügelzüchtervereins, dessen Ausstellung stets ein Highlight darstellt. Doch diesmal hätte die Vogelgrippe den Gastgebern beinahe... Bangen Blickes haben Ingo Stöckel und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Nachrichten und E-Mails geschaut. „Am Himmel ist viel los zur Zeit“, sagt der Vorsitzende des Drebacher Geflügelzüchtervereins, dessen Ausstellung stets ein Highlight darstellt. Doch diesmal hätte die Vogelgrippe den Gastgebern beinahe...