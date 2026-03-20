Drebacher Krokusblüte vor dem Höhepunkt: Das sind die schönsten Hingucker

Laut Wetterprognose könnte dieser Sonntag der beste Tag in diesem Jahr sein, um die Blütenpracht zu bestaunen. Und es gibt vier Stellen, an denen Besucher besonders beeindruckt sein dürften.

Die Zeiten, in denen Jens Dageförde im März fast jeden Tag seine Kamera zückte, um die Wiese gegenüber seines Hauses mit der Drebacher Kirche im Hintergrund zu fotografieren, sind erst einmal vorbei. „Es waren oft mehr als 100 Pflanzen pro Quadratmeter“, sagt der 66-Jährige, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten genau der Krokusblüte... Die Zeiten, in denen Jens Dageförde im März fast jeden Tag seine Kamera zückte, um die Wiese gegenüber seines Hauses mit der Drebacher Kirche im Hintergrund zu fotografieren, sind erst einmal vorbei. „Es waren oft mehr als 100 Pflanzen pro Quadratmeter“, sagt der 66-Jährige, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten genau der Krokusblüte...