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Die Krokuswiesen an den Neuen Häusern sind für Jens Dageförde in diesem Frühjahr die Nummer 1 in Drebach.
Die Krokuswiesen an den Neuen Häusern sind für Jens Dageförde in diesem Frühjahr die Nummer 1 in Drebach. Foto: Andreas Bauer
Nach dem Alpakahof sind dorfaufwärts zwischen dem Weg der Krokusschleife und dem Dorfbach herrliche Wiesen zu bestaunen.
Nach dem Alpakahof sind dorfaufwärts zwischen dem Weg der Krokusschleife und dem Dorfbach herrliche Wiesen zu bestaunen. Foto: Andreas Bauer
Am Molchgrund wachsen auch in diesem Jahr wieder besonders viele Krokusse.
Am Molchgrund wachsen auch in diesem Jahr wieder besonders viele Krokusse. Foto: Andreas Bauer
Die Wiese am Kettenhammerweg ist laut Jens Dageförde ein Geheimtipp abseits der Krokusschleife.
Die Wiese am Kettenhammerweg ist laut Jens Dageförde ein Geheimtipp abseits der Krokusschleife. Foto: Andreas Bauer
Die Krokuswiesen an den Neuen Häusern sind für Jens Dageförde in diesem Frühjahr die Nummer 1 in Drebach.
Die Krokuswiesen an den Neuen Häusern sind für Jens Dageförde in diesem Frühjahr die Nummer 1 in Drebach. Foto: Andreas Bauer
Nach dem Alpakahof sind dorfaufwärts zwischen dem Weg der Krokusschleife und dem Dorfbach herrliche Wiesen zu bestaunen.
Nach dem Alpakahof sind dorfaufwärts zwischen dem Weg der Krokusschleife und dem Dorfbach herrliche Wiesen zu bestaunen. Foto: Andreas Bauer
Am Molchgrund wachsen auch in diesem Jahr wieder besonders viele Krokusse.
Am Molchgrund wachsen auch in diesem Jahr wieder besonders viele Krokusse. Foto: Andreas Bauer
Die Wiese am Kettenhammerweg ist laut Jens Dageförde ein Geheimtipp abseits der Krokusschleife.
Die Wiese am Kettenhammerweg ist laut Jens Dageförde ein Geheimtipp abseits der Krokusschleife. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Drebacher Krokusblüte vor dem Höhepunkt: Das sind die schönsten Hingucker
Von Andreas Bauer
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Laut Wetterprognose könnte dieser Sonntag der beste Tag in diesem Jahr sein, um die Blütenpracht zu bestaunen. Und es gibt vier Stellen, an denen Besucher besonders beeindruckt sein dürften.

Die Zeiten, in denen Jens Dageförde im März fast jeden Tag seine Kamera zückte, um die Wiese gegenüber seines Hauses mit der Drebacher Kirche im Hintergrund zu fotografieren, sind erst einmal vorbei. „Es waren oft mehr als 100 Pflanzen pro Quadratmeter“, sagt der 66-Jährige, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten genau der Krokusblüte...
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