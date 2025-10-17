Enduro-WM-Finale: Das sind die ersten Bilder von „Rund um Zschopau“

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nach 40 Jahren haben sich Enduro-Legende Harald Strum und Derrick Edmondson (l.) aus Großbritannien am Freitag im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau wiedergetroffen. Im Hintergrund ein Foto vom finalen Motocross-Kurs zu den Six Days 1985 in Spanien, bei dem sich die einstigen Rivalen gegenüberstanden.
Die Motorradstadt im Erzgebirge wird zur Bühne der Enduro-Weltmeisterschaft. Noch bevor die Geländefahrer an den Start gehen, zeigt unsere Galerie die Highlights zum Auftakt von „Rund um Zschopau“.

Die ersten Motorengeräusche sind schon zu hören – über Zschopau liegt eine Mischung aus Vorfreude, Stolz und freudiger Erregung. Der Finallauf der Enduro-WM an diesem Wochenende ist zugleich mit dem Jubiläum 70 Jahre „Rund um Zschopau“ verbunden.
