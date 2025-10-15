Enduro-WM-Finale in Zschopau: Alles, was Zuschauer wissen müssen

Zschopau
Von Freitag bis Sonntag treffen sich die besten Enduro-Fahrer der Welt zum WM-Finale in der Motorradstadt. Wer die Rennen verfolgen möchte, erfährt hier, wie Anreise, Parkmöglichkeiten, Sonderprüfungen und Rahmenprogramm organisiert sind.
Wenn am Wochenende das Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau ausgetragen wird, verwandelt sich die Motorradstadt in ein Mekka für Motorsportfans. Nach dem Prolog am Freitag wird Samstag und Sonntag auf einer rund 65 Kilometer langen Runde um Zschopau gefahren – mit Sonderprüfungen in Weißbach, Venusberg, Witzschdorf und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.