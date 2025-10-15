Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der etwa 65 Kilometer langen Runde um Zschopau müssen die Fahrer vier Sonderprüfungen ablegen.
Auf der etwa 65 Kilometer langen Runde um Zschopau müssen die Fahrer vier Sonderprüfungen ablegen.
Zschopau
Enduro-WM-Finale in Zschopau: Alles, was Zuschauer wissen müssen
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Freitag bis Sonntag treffen sich die besten Enduro-Fahrer der Welt zum WM-Finale in der Motorradstadt. Wer die Rennen verfolgen möchte, erfährt hier, wie Anreise, Parkmöglichkeiten, Sonderprüfungen und Rahmenprogramm organisiert sind.

Wenn am Wochenende das Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau ausgetragen wird, verwandelt sich die Motorradstadt in ein Mekka für Motorsportfans. Nach dem Prolog am Freitag wird Samstag und Sonntag auf einer rund 65 Kilometer langen Runde um Zschopau gefahren – mit Sonderprüfungen in Weißbach, Venusberg, Witzschdorf und...
