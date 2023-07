Enthauptete Katze: Zschopauer Tierschutzverein setzt Belohnung für Hinweise aus

Obwohl es schon fünf Wochen her ist, ist Jessy Weber noch immer entsetzt. „So ein Bild kriegt man nicht mehr aus dem Kopf“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Zschopauer Tierschutzvereins über den grausigen Fund der von ihr so sehr geliebten Franzi. Die zehnjährige Katze, die in der nahe gelegenen Tierschutzstation ein- und ausging,...