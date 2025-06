Erzgebirge: Atemalkoholtest ergibt 2,02 Promille

Polizeibeamten war auf der B 174 ein in Schlangenlinien fahrender Peugeot aufgefallen.

Großolbersdorf.

Alkoholisiert unterwegs gewesen ist am 24. Juni kurz nach 0 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Peugeot. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war Beamten der Gemeinsamen Fahndungs- und Kontrollgruppe der auf der Bundesstraße 174 in Richtung Chemnitz in Schlangenlinien fahrende Peugeot aufgefallen´. In Höhe Großolbersdorf hielten sie das Auto an. Im Rahmen der anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem 52-jährigen Fahrer vorgenommen. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (bz)