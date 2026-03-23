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Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Sonntag in Zschopau ereignet.
Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Sonntag in Zschopau ereignet. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Sonntag in Zschopau ereignet.
Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Sonntag in Zschopau ereignet. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa
Zschopau
Erzgebirge: Feuerwehr samt Drehleiter in Wohngebiet alarmiert
Redakteur
Von Joseph Wenzel
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Am Sonntag wurden die Wehren Zschopau, Gornau und Krumhermersdorf zu einem Wohnblock in der Motorradstadt alarmiert.

Ein Blaulichteinsatz hat sich am frühen Sonntagmorgen in Zschopau ereignet. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Motorradstadt mitteilt, rückten die Kameraden kurz vor 4 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße aus. „Brand mittel“ lautete zunächst der Alarmierungsgrund. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die betroffene Wohnung...
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