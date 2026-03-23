Erzgebirge: Feuerwehr samt Drehleiter in Wohngebiet alarmiert

Am Sonntag wurden die Wehren Zschopau, Gornau und Krumhermersdorf zu einem Wohnblock in der Motorradstadt alarmiert.

Ein Blaulichteinsatz hat sich am frühen Sonntagmorgen in Zschopau ereignet. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Motorradstadt mitteilt, rückten die Kameraden kurz vor 4 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße aus. „Brand mittel“ lautete zunächst der Alarmierungsgrund. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die betroffene Wohnung...